Заседание Общественной палаты прошло в Брянске

Итоги работы Общественной палаты подвели на заседании в Брянске Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Хрустальном зале правительства области прошло пленарное заседание Общественной палаты региона VI созыва. Речь шла о работе в прошлом году и планах на будущее.

В заседании участвовали губернатор Александр Богомаз и спикер заксобрания Валентин Суббот.

«Палата проводит большую работу по укреплению межнациональной дружбы, религиозного согласия, сохранения традиций, культурных и исторических ценностей», — подчеркнул глава региона.

Председатель Общественной палаты Брянской области Валерий Родоманов отчитался о работе. В минувшем году работал общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами под руководством Валерия Родоманова. Также члены палаты участвуют в публичных слушаниях и обсуждении законодательных инициатив.

На заседании дипломы и памятные знаки получили победители конкурса «Общественное признание».