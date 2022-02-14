Здоровью жителей угрожает бесхозный коллектор в Брянске

Прокуратура внесла представление главе городской администрации.

Нарушения законодательства о водоснабжении и водоотведении в областном центре выявила прокуратура. Брянская администрация не поставила на учёт коллектор ливневой канализации в пойме реки Десна в Бежицком районе.

Из-за того, что колодец никому не принадлежит, то и обслуживать и следить за его техническим состоянием некому. А возможные неисправности угрожают здоровью и жизни жителей.

Прокурор потребовал устранить нарушение и внёс представление главе Брянской городской администрации.