Желание помочь жителям Донбасса объяснил политолог Потуремский

Эксперт отметил, что у жителей России уже был опыт приёма граждан из Донецкой и Луганской Народных Республик в 2014 году.
Данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМа), согласно которым 78% россиян поддерживают решение о приёме жителей Донбасса, показывают очень серьёзную поддержку со стороны граждан нашей страны. Так прокомментировал изданию Life ситуацию директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.
«Относясь к собственной исследовательской практике, могу сказать, что так и есть. 78% поддерживающих помощь беженцам — это очень большая цифра и это очень серьёзная поддержка. Это одна из немногих консенсусных тем современного российского общества. Это братские народы, и это всё переживается как трагедия и катастрофа, и поэтому, соответственно, такое отношение», — объяснил политолог.
Он обратил внимание на то, что Россия уже имеет опыт приёма жителей из Донецкой и Луганской Народных Республик в 2014 году. Люди понимают, как это происходит. И с этим тоже связано нынешнее восприятие этой проблемы среди россиян.
Напомним, ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. Главы республик Донбасса объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Готовность принять людей выразили 43 региона РФ.
16.02.2022 13:57
Поставить диагноз
Несмотря на то, что борьба с распространением коронавируса отнимает много ресурсов, в регионе продолжают усиливать диагностическую базу учреждений здравоохранения и приобретать современное медоборудование, которое помогает лечащему врачу установить причину недомогания пациента. На днях такое оборудование появилось на вооружении у консультативно-диагностической поликлиники №1 на улице Чаплина в Смоленске. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский.
16.02.2022 13:55
Больничный на «дистанте»
Ещё недавно смолянам с коронавирусом, чтобы продлить или закрыть больничный, приходилось идти в поликлинику, сидеть в огромных очередях в окружении таких же больных людей. Порой ожидание приёма растягивалось на многие часы, что вызывало раздражение и негативные отзывы со стороны пациентов. Эти правила остались в прошлом. Теперь смолянам с COVID-19 будут оформлять листки нетрудоспособности дистанционно. Губернатор
16.02.2022 13:53
Когда придёт врач?
Как в регионе организована работа первичного звена здравоохранения. Стремительное распространение омикрон-штамма коронавируса продолжает вносить серьёзные изменения в планы и жизнь смолян, а также в работу всей системы здравоохранения региона, особенно её амбулаторного звена. Специалисты констатируют: омикрон-штамм уже является доминирующим на Смоленщине — доля инфицирования им составляет более 50% от общего количества выявленных случаев. Текущую эпидситуацию