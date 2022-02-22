Желание помочь жителям Донбасса объяснил политолог Потуремский

Эксперт отметил, что у жителей России уже был опыт приёма граждан из Донецкой и Луганской Народных Республик в 2014 году.

Данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМа), согласно которым 78% россиян поддерживают решение о приёме жителей Донбасса, показывают очень серьёзную поддержку со стороны граждан нашей страны. Так прокомментировал изданию Life ситуацию директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

«Относясь к собственной исследовательской практике, могу сказать, что так и есть. 78% поддерживающих помощь беженцам — это очень большая цифра и это очень серьёзная поддержка. Это одна из немногих консенсусных тем современного российского общества. Это братские народы, и это всё переживается как трагедия и катастрофа, и поэтому, соответственно, такое отношение», — объяснил политолог.

Он обратил внимание на то, что Россия уже имеет опыт приёма жителей из Донецкой и Луганской Народных Республик в 2014 году. Люди понимают, как это происходит. И с этим тоже связано нынешнее восприятие этой проблемы среди россиян.

Напомним, ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. Главы республик Донбасса объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Готовность принять людей выразили 43 региона РФ.