Женщина пострадала при нападении дронов на брянское село в Климовском районе. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

7 июля дроны-камикадзе ВСУ атаковали село Каменский Хутор Климовского района. При нападении ранения получила мирная жительница. Женщину оперативно отвезли в больницу.

«Враг подло и бесчеловечно атакует наше приграничье, совершая варварские действия против мирных граждан. Будьте осторожны и бдительны!» – обратился к жителям губернатор Александр Богомаз.