Город32

Женщина ранена при обстреле брянского посёлка Суземка

2023, 29 декабря 08:05 Лента новостей
Женщина ранена при обстреле брянского посёлка Суземка
Источник фото

Женщина получила ранения при обстреле ВСУ брянского посёлка Суземка. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 

Под обстрел ВСУ попал посёлок Суземка. Более 15 снарядов были выпущены по гражданским объектам.

«По предварительной информации, ранение получила мирная жительница. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказана вся необходимая медицинская помощь», – уточнил Александр Богомаз. 

Повреждения получили 11 жилых домов, административное здание, несколько машин и хозяйственная постройка. В посёлке было нарушено энергоснабжение. 

«Оперативные и экстренные службы работают на месте. Аварийные службы приступили к восстановительным работам», – отметил Александр Богомаз.

Читайте также
Брянский спикер проверил работу реабилитационного центра в Погарском районе
29 декабря 09:33
Брянский спикер проверил работу реабилитационного центра в Погарском районе
Под обстрел попало село Сопычи
29 декабря 09:00
Под обстрел попало село Сопычи
Губернаторская ёлка прошла в брянском цирке
29 декабря 08:32
Губернаторская ёлка прошла в брянском цирке
Брянский спикер привёз подарки военнослужащим на границе
28 декабря 18:30
Брянский спикер привёз подарки военнослужащим на границе

Новости регионов

27.12.2023 17:16
Железнодорожники призывают к соблюдению правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре
Смоленские железнодорожники призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре в преддверии новогодних и рождественских праздников. В Смоленском регионе Московской железной дороги с начала года количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта снизилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 15 до 10 случаев. Основной причиной травматизма по-прежнему остается грубое

Актуальные темы

Общество
Семитысячная брянская пара молодожёнов сыграет свадьбу в Москве
Общество
В школах и детсадах Брянска сменят охранников
Происшествия
Девять единиц оружия изъяли брянские полицейские за два дня
Лента новостей
Очередной беспилотник заметили над Карачевским районом
Общество
Дед Мороз поздравил детей Володарского района Брянска

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Более 15 тысяч брянцев в этом году выбрали «Антивирус» от «Ростелекома»
Более 15 тысяч брянцев в этом году выбрали «Антивирус» от «Ростелекома»

С начала года более 15 тысяч пользователей «Ростелекома» из Брянской области подключили сервис «Антивирус». Примечательно, что половина из них — новые абоненты провайдера. Наиболее активный спрос на услугу пришелся на сентябрь. Эксперты компании связывают это с началом учебного года и желанием родителей обезопасить своих детей от вредоносного контента, с которым можно столкнуться в Сети.

Железнодорожники призывают к соблюдению правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре
Железнодорожники призывают к соблюдению правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре

Брянские железнодорожники призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре в преддверии новогодних и рождественских праздников.

Более 853 сотрудников «Брянскэнерго» повысили профессиональный уровень за 11 месяцев 2023 года
Более 853 сотрудников «Брянскэнерго» повысили профессиональный уровень за 11 месяцев 2023 года

В филиале ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по обучению персонала за три квартала 2023 года. За отчетный период свой профессиональный уровень повысили 853 энергетика.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.