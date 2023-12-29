Женщина ранена при обстреле брянского посёлка Суземка

Женщина получила ранения при обстреле ВСУ брянского посёлка Суземка. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Под обстрел ВСУ попал посёлок Суземка. Более 15 снарядов были выпущены по гражданским объектам.

«По предварительной информации, ранение получила мирная жительница. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказана вся необходимая медицинская помощь», – уточнил Александр Богомаз.

Повреждения получили 11 жилых домов, административное здание, несколько машин и хозяйственная постройка. В посёлке было нарушено энергоснабжение.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте. Аварийные службы приступили к восстановительным работам», – отметил Александр Богомаз.