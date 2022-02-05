Женщина-водитель на BMW вылетела с трассы в Дубровском районе

На автомобилистку составили протокол.

ДТП произошло на 203 километре автодороги «Орёл – Брянск — граница с Республикой Беларусь» в Дубровском районе.

В региональном ГИБДД сообщили, что 28-летняя женщина-водитель на BMW выполняла обгон и не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.

Женщину с переломом малой берцовой кости доставили в больницу.

Стражи порядка также выяснили, что у автомобилистки нет обязательной страховки на машину. За это на неё составили административный протокол.