Житель Большого Полпино до смерти забил соседа топором

Дело отправили в прокуратуру.

Региональный Следственный комитет расследовал уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть.

Следователи выяснили, что вечером 10 декабря прошлого года 33-летний житель посёлка Большое Полпино находился в доме своих соседей в переулке Полевом. Мужчина был пьян и поссорился со знакомым. Он несколько раз ударил его обухом топора по голове и животу. От травм потерпевший умер.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для изучения и рассмотрения вопроса о направлении в суд.