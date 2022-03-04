Житель Брянска напал с молотком на пенсионерку

Мужчина похитил 18 тысяч рублей.

Суд рассмотрел уголовное дело о разбойном нападении в отношении 21-летнего жителя Брянска.

Следствие выяснило, что молодой человек зашёл в квартиру 85-летней жительницы областного центра, представившись сотрудником газовой службы. Он напал на женщину и несколько раз ударил по голове молотком. После этого подозреваемый забрал кошелёк с 18 тысячами рублей и сбежал.

Суд приговорил мужчину к 8 годам в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.