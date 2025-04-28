Житель Брянска погиб при атаке ВСУ

Ночью при атаке ВСУ на Брянск погиб мужчина и пострадала женщина. О происшествии в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Минувшей ночью ВСУ провели массированную атаку беспилотниками на Брянскую область. При нападении в областном центре погиб мужчина и получила ранения женщина. Пострадавшую доставили в больницу.

«Выражаю родным погибшего глубокие соболезнования. Пострадавшей желаю скорейшего выздоровления! Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — уточнил губернатор Александр Богомаз.