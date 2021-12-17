Житель Клетнянского района разбил голову знакомому топором

Клетнянский районный суд Брянской области рассмотрел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, 16 июля 2021 года пьяный житель Клетнянского района в бытовки предприятия «Клетня-Мебель» поссорился со знакомым. Подозреваемый нанёс мужчине три удара топором по голове. С открытой черепно-мозговой травмой потерпевшего госпитализировали. Он выжил, но его здоровью причинён тяжкий вред.

Суд приговорил виновного к 3 годам в исправительной колонии общего режима. В законную силу приговор не вступил.