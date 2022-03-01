Житель Почепа забил знакомого палкой

Мужчине дали девять лет тюрьмы.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 55-летнего жителя города Почеп.

Предварительное следствие установило, что 10 сентября прошлого года обвиняемый в своём доме на переулке 1-й Клубный пил вместе со знакомым. Мужчины поссорились. Подозреваемый схватил деревянную палку и стал избивать приятеля. От травм потерпевший умер.

Суд приговорил виновного к 9 годам в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.