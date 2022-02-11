Житель Подмосковья сбил на переходе в Брянске девушку и скрылся

Подозреваемого приговорили в трём годам колонии.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Московской области.

28 октября прошлого года на улице Бежицкой около дома 257 подозреваемый за рулём Toyota Land Cruiser 200 проигнорировал запрещающий сигнал светофора. Водитель выехал на пешеходный переход и сбил 23-летнюю девушку. С места аварии водитель уехал. Девушка получила тяжёлые травмы.

Суд приговорил виновного к 3 годам в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.