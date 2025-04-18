Житель села Ломаковка пострадал при миномётном обстреле. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

18 апреля село Ломаковка Стародубского муниципального округа несколько раз подверглось атаке. При минометном обстреле и нападении дронов-камикадзе сгорел жилой дом, надворные постройки и подсобное хозяйство. Жильцы травм не получили

При повторной атаке пострадал мужчина. Его доставили в районную больницу.