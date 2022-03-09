Жители Брянска жалуются на стаи бездомных собак

Животные пугают детей.

В местном сообществе жители сообщили о своре собак во дворе дома 136 по улице Почтовая в Брянске.

«На площадку детскую страшно отпустить детей гулять, потому что там свора собак, вечером вообще без средств самозащиты выходить нельзя, одна тявкнула и летят со всей округи. Конкретно сейчас мой муж вышел из подъезда, и я услышала, как эта свора на кого-то лает, оказалось на него, он всего лишь шёл к машине», — рассказывает автор сообщения.

Также стаю собак жители наблюдают на конечной остановке неподалёку от школы № 61. Животные там пугают детей. А ночью жителей беспокоит вой.