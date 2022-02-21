Жительница Брянска не поверила телефонным мошенникам 

Женщине сообщили о возбуждении в отношении неё уголовного дела.

Телефонные мошенники пытались развести жительницу Брянска. Ей позвонил незнакомец и представился сотрудником правоохранительных органов из Москвы. Он обратился к женщине по имени и сообщил, что на неё завели уголовное дело. Якобы в столичный банк обратилась её родственница. Потом ей стали звонить из банка, чтобы разобраться в ситуации.

Но собеседники у женщины доверия не вызвали. Разговор с мошенниками она прервала.

Разоблачить фальшь в словах злоумышленников ей помогли юридическое образование и педагогические навыки.