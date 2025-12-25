Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Жительница брянского села пострадала при нападении беспилотника

2025, 25 декабря 09:00
Жительница брянского села пострадала при нападении беспилотника
Жительница брянского села Глинищево пострадала при нападении беспилотника ночью. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

 

 

В ночь на 25 декабря ВСУ атаковали Брянский район. При нападении беспилотного летательного аппарата на село Глинищево пострадала женщина. Она получила осколочные ранения. «Женщина оперативно доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Пострадавшей желаю скорейшего выздоровления!» — подчеркнул Александр Богомаз.

Такое при атаке в жилом доме выбило стекла в окнах. На месте происшествия работают оперативные службы.

