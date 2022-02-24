Жительница Климовского района убила знакомую тумбочкой

Женщине дали девять лет колонии.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летней жительницы села Новый Ропск Климовского района.

Предварительное следствие установило, что 25 августа 2021 года обвиняемая пришла в дом 44-летней жительницы посёлка Забрама. Между женщинами произошла ссора. Подозреваемая избила хозяйку жилплощади, а потом бросила ей на голову деревянную тумбочку. Потерпевшая умерла на месте.

Суд приговорил виновную к 9 годам колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.