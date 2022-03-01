Жительница Новозыбковского района отдала мошенникам больше миллиона рублей

Женщина хотела заработать на инвестициях.

В полицию обратилась 65-летняя жительница Новозыбковского района.

Женщина в интернете нашла сайт с предложением заработать на инвестициях. Она перевела на неизвестные счета 1 209 100 рублей. Только после этого женщина поняла, что её обманывают. Денег потерпевшая не заработала и вернуть свои сбережения не смогла.

В аналогичную ситуацию попали жители Погарского и Жуковского районов. Они лишись более 400 тысяч рублей.