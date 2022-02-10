Жительница Сельцо фиктивно вышла замуж за иностранца

Брак потребовала расторгнуть прокуратура.

Прокуратура проверила соблюдение миграционного законодательства.

У ведомства вызвал вопросы брак между гражданином Азербайджанской Республики и жительницей Сельцо. На четвёртый день после его заключения мужчина обратился в полицию за разрешением на временное проживание на территории России. Документ ему выдали.

В прокуратуре выяснили, что супруги вместе не живут и общее хозяйство не ведут. А значит заключённый брак является фиктивным. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании брака недействительным со дня его заключения.