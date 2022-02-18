Жительницу Брянска осудили за мошенничество десятилетней давности

Женщине дали условный срок.

В Красногорском районе суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве.

Следствие установило, что жительница Брянска в 2012 году незаконно получила жилищный сертификат на 1 062 600 рублей. Подавая документы на участие в подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством», она скрыла факты продажи принадлежащей ей жилплощади.

Суд учёл преклонный возраст женщины и возмещения ущерба, и назначил ей условное лишение свободы на два года. Приговор не вступил в законную силу.