Жительницу Брянска задержали за кражу велосипеда

Владелец оставил транспорт без присмотра.

В полицию с заявлением о краже велосипеда обратился 35-летний житель Брянска. Мужчина ездил на нём на работу и всегда оставлял на улице, даже не пристёгивая противоугонным тросом. В этот раз свой транспорт на прежнем месте он вечером не нашёл. Велосипед стоил девять тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к краже причастна ранее не раз судимая 44-летняя жительница областного центра. В хищении оставленного без присмотра велосипеда она призналась. Транспортное средство она продала случайному прохожему за две тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело.