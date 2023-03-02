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Жизни пострадавшего ребёнка из села Любечане ничего не угрожает

2023, 02 марта 13:49 Лента новостей
Жизни пострадавшего ребёнка из села Любечане ничего не угрожает
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Жизни пострадавшего ребёнка из села Любечане ничего не угрожает, уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз. 

Глава региона в своём телеграм-канале опубликовал подробности происшествия в приграничном селе. 

«В результате действий диверсионной группы в селе Любечане Климовского района погиб водитель легкового автомобиля, ранен мальчик 2012 года рождения. В настоящее время ребенок доставлен в Брянскую областную больницу, его жизни ничего не угрожает», — уточнил Александр Богомаз.

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