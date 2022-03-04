Злостного неплательщика штрафов поймали брянские инспекторы

Он задолжал государству 170 тысяч рублей.

В Брянске на улице Дуки инспекторы ДПС остановили BMW 523I под управлением 30-летнего водителя. Мужчина не оплатил административных штрафов на 170 тысяч рублей. В том числе за нарушения ПДД — 55800 рублей.

У водителя также не оказалось прав и страховки на машину. Зато была сделана тонировка в нарушение требований закона. За это на водителя также составили протоколы. Автомобиль изъяли судебные приставы.