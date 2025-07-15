Знакомый помог брянцу опустошить банковскую карту на 60 тысяч рублей

За дерзкое распоряжение чужими деньгами 20-летний житель Брянской области рискует угодить в колонию на срок до шести. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Основанием для возбуждения уголовного дела стала история с обналичиванием средств, которая не понравилась знакомому фигуранта. Как выяснилось, парень помог приятелю расстаться с 60 тысячами рублей. Со слов обвиняемого, он нашел банковскую карту, которую забыл потерпевший, и решил снять чужие сбережения.

В ближайшие дни суд решит дальнейшую судьбу молодого человека. Ему инкриминируется уголовная статья о краже.