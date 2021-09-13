14 сентября в Брянске ограничат движение и парковку

Ограничения введут в Бежицком и Фокинском районах.

14 сентября на двух улицах Брянска ограничат движение и парковку.

Как сообщает городская администрация, с 8.30 до 11.00 проезд и парковку запретят у спортивно-оздоровительного комплекса «Спартак-Арена» по улице 2-я Аллея – от улицы Чапаева до улицы Богдана Хмельницкого – в Фокинском районе. С 14.00 до 17.00 аналогичные ограничения будут действовать у ледового дворца «Десна» по улице Кромской – от улицы Молодой Гвардии до улицы Литейной – в Бежицком районе.

Исключение сделают для машин оперативных служб и специальных автомобилей отдела ГФС России в городе Брянске.