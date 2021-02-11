16 ДТП произошло в Брянске в метель 10 февраля

Пострадали только автомобили.

Сильный снегопад привел к росту числа ДТП 10 февраля в Брянске.

Как сообщает городской ОГИБДД, в среду в областном центре произошло 16 автоаварий. Повреждения получили автомобили – ДТП с пострадавшими зарегистрировано не было.

Всего за сутки автоинспекторы выявили 177 нарушений ПДД, трое водителей были остановлены за нетрезвое вождение.