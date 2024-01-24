20 нетрезвых водителей задержали брянские инспекторы в январе
20 нетрезвых водителей задержали брянские инспекторы за шесть дней января. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Правоохранители Брянской области подвели итоги оперативного мероприятия «Нетрезвый водитель». Две недели подряд с пятницы по воскресенье инспекторы ДПС принимали дополнительные меры для выявление любителей пьяного вождения.
За шесть дней сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления двадцать водителей с признаками опьянения. Восемь человек нарушили закон повторно. Им грозим уголовная ответственность.