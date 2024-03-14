22 асфальтобетонных завода Брянщины почти готовы к сезону ремонта
22 асфальтобетонных завода Брянщины завершают подготовку к сезонному ремонту. Об этом рассказали в региональном управлении автодорог.
С наступлением стабильного тепла в Брянской области стартует дорожно-строительный сезон. К этому моменту начнут работать асфальтобетонные заводы. Их в регионе 22. На заводах завершаются работы по текущему ремонту и пуско-наладке.
Также к сезону готовятся подрядные организации. Они заготавливают дорожно-строительных материалы.
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