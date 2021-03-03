300 водителей брянских автобусов и маршруток оштрафовали за три дня

Ребенок пострадал в результате жесткого ДТП в Смоленске 2 марта в Смоленске произошло ДТП на перекрестке Витебского шоссе и 12 лет Октября. Водитель иномарки Renault при повороте столкнулся с «ВАЗ». В результате легковушка вылетела на пешеходную зону, где сбила двух женщин. В отечественно же легковушке пострадал ребенок. Двух женщин и ребенка доставил в больницу.

В Смоленске на перекрестке произошло жесткое ДТП Утром 2 марта 2021 года в Смоленское произошло серьезное ДТП. О случившемся стало известно из соцсетей. Двойная авария с участием легковушек произошла на перекрестке Витебского шоссе и улицы 12 лет Октября. На месте работают скорая и сотрудники полиции. Подробностей ДТП пока нет.

Смоленские следователи возбудили уголовное дело после травмы на пилораме СУ СК РФ по Смоленской области возбудили уголовное дело по факту получения работником травмы на пилораме. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК. По версии следствия, 13 января 2021 года 24-летняя рабочая пилорамы, выполняя работу на горбыльно-ребровом станке «ГР-500» получила повреждения пальцев руки, которые квалифицируются тяжкий вред здоровью Следователи продолжают проводить следственные и иные действия,

21 человек умер в результате пожаров в Смоленской области С начала 2021 года на территории Смоленской области зафиксировали увеличение количества пожаров и погибших при пожарах людей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В регионе уже произошло 248 пожара, в результате которых погиб 21 человек, было травмировано 7 человек. Наибольшее количество пожаров произошло в жилых домах. В большей степени в вечернее и ночное

Губернатор Смоленщины внес изменения в указ о повышенной готовности к COVID-19 Губернатор Смоленской области внес изменения в региональный указ «О ведении режима повышенной готовности». В документе говорится о том, что до 31 марта продляются ограничительные мероприятия в организациях с круглосуточным пребыванием граждан в виде приостановления допуска посетителей к проживающим (постоянно находящимся) в указанных организациях. Изменения в указ вносятся на основании рекомендаций главного государственного санитарного врача по