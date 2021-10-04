45 пьяных водителей и 70 пьяных пешеходов поймали за неделю на брянских дорогах

Зарегистрировано 116 аварий с материальным ущербом.

С 27 сентября по 3 октября на дорогах Брянской области выявили 20 пьяных водителей. Еще 25 от медицинского освидетельствования отказались. В отношении четырех автомобилистов решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторную нетрезвую езду. Также полицейские удалили с проезжей части более 70 пьяных пешеходов.

80 водителей нарушили правила перевозки детей. Всего за минувшую неделю в регионе зарегистрировано 116 аварий с материальным ущербом.