46 нетрезвых водителей задержали брянские инспекторы за три дня

46 нетрезвых водителей задержали брянские инспекторы ГИБДД на дорогах за три дня. Об этом сообщили в региональном УМВД.

С 21 по 23 июля 2023 года в Брянской области проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Инспекторы ГИБДД выявляли водителей с признаками опьянения и распространяли агитационные материалы..

За три дня сотрудники полиции пресекли 46 фактов управления транспортом водителями в состоянии опьянения. В их числе 25 автомобилистов, которые отказались проходить освидетельствование. А восьмерым водителям грозит уголовная ответственность за повторное пьяное вождение.