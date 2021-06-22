Асфальт на Станке Димитрова в Брянске укладывают по ночам

Водителей предупредили о заторах.

«Брянскавтодор» приступил к укладке верхнего слоя асфальта на проспекте Станке Димитрова в Советском районе Брянска.

Как сообщает городская администрация, чтобы минимизировать неудобства для водителей, работы ведутся только в ночное время. В поздние часы на проспекте возможно затруднение движения.

Работы ведутся в несколько этапов, в рамках которых движение организуют на разных участках.

С 21 по 24 июня асфальт укладывают по нечетной стороне проспекта тремя участками от улицы Спартаковской до улицы Пересвета.

Работы на первом участке велись минувшей ночью, на втором они пройдут в ночь с 22 на 23 июня, на третьем – с 23 на 24 июня.

На время асфальтирования с 21.00 до 06.00 движение организуют по одной стороне проезжей части.