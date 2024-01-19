Более 11-ти тысяч километров проезжей части убрали брянские дорожники
Более 11-ти тысяч километров проезжей части убрали в Брянской области дорожники за минувшие сутки. Об этом сообщили в региональном управлении автомобильных дорог.
В Брянской области коммунальные службы устраняют последствия непогоды. В прошедшие сутки в регионе работали 284 единицы снегоочистительной и пескораспределительной техники. Специалисты убрали более 11-ти тысяч километров проезжей части и свыше 3,5 тысяч километров обочин дорог регионального и межмуниципального значения. Более четырех тысяч дорог обработали от гололёда. На это потратили свыше шести тысяч тонн реагента.
Читайте также
Новости регионов
Погрузка на железной дороге в Смоленской области выросла на 14,2% в 2023 году
В 2023 году погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила почти 3 млн тонн, что на 14,2% выше чем за аналогичный период прошлого года. За 2023 год положительная динамика отмечена в погрузке: химических и минеральных удобрений – 2,1 млн тонн (+18,7% к 2022 году); строительных грузов – 329 тыс. тонн (+28,4%); лесных грузов