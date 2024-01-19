Более 11-ти тысяч километров проезжей части убрали брянские дорожники

Более 11-ти тысяч километров проезжей части убрали в Брянской области дорожники за минувшие сутки. Об этом сообщили в региональном управлении автомобильных дорог.

В Брянской области коммунальные службы устраняют последствия непогоды. В прошедшие сутки в регионе работали 284 единицы снегоочистительной и пескораспределительной техники. Специалисты убрали более 11-ти тысяч километров проезжей части и свыше 3,5 тысяч километров обочин дорог регионального и межмуниципального значения. Более четырех тысяч дорог обработали от гололёда. На это потратили свыше шести тысяч тонн реагента.