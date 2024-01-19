Город32

Более 11-ти тысяч километров проезжей части убрали брянские дорожники

2024, 19 января 11:43 На дорогах
Более 11-ти тысяч километров проезжей части убрали брянские дорожники
Источник фото

Более 11-ти тысяч километров проезжей части убрали в Брянской области дорожники за минувшие сутки. Об этом сообщили в региональном управлении автомобильных дорог. 

В Брянской области коммунальные службы устраняют последствия непогоды. В прошедшие сутки в регионе работали 284 единицы снегоочистительной и пескораспределительной техники. Специалисты убрали более 11-ти тысяч километров проезжей части и свыше 3,5 тысяч километров обочин дорог регионального и межмуниципального значения. Более четырех тысяч дорог обработали от гололёда. На это потратили свыше шести тысяч тонн реагента.

Читайте также
32 жителя частного сектора эвакуировали из-за пожара на нефтебазе в Клинцах
19 января 13:00
32 жителя частного сектора эвакуировали из-за пожара на нефтебазе в Клинцах
Ещё два беспилотника сбили военные над Брянщиной
19 января 10:54
Ещё два беспилотника сбили военные над Брянщиной
Брянец отправится в колонию за попытку убить знакомого ножницами
19 января 10:37
Брянец отправится в колонию за попытку убить знакомого ножницами
14 котельных построили в Брянской области
19 января 10:19
14 котельных построили в Брянской области

Новости регионов

12.01.2024 11:28
Погрузка на железной дороге в Смоленской области выросла на 14,2% в 2023 году
В 2023 году погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила почти 3 млн тонн, что на 14,2% выше чем за аналогичный период прошлого года. За 2023 год положительная динамика отмечена в погрузке: химических и минеральных удобрений – 2,1 млн тонн (+18,7% к 2022 году); строительных грузов – 329 тыс. тонн (+28,4%); лесных грузов

Актуальные темы

Лента новостей
Резервуары Клинцовской нефтебазы загорелись после атаки беспилотника
Общество
Девять УК Брянска получили награды за украшение домов к Новому году
Лента новостей
52-метровый брянский рушник развернули на ВДНХ
Общество
Ушёл из жизни почётный гражданин Брянска Василий Чебан
Лента новостей
Брянский губернатор встретился с руководителем Росреестра

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Новогодний Wink.ru: какие фильмы и сериалы больше всего смотрели на каникулах
Новогодний Wink.ru: какие фильмы и сериалы больше всего смотрели на каникулах

Видеосервис Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) представляет зрительские предпочтения за период с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Как всегда, в эти дни у экранов собираются разные поколения, а многие фильмы и сериалы смотрят всей семьей. Поэтому неудивительно, что в топ-10 фильмов вошли в основном картины для семейного просмотра, а любимым жанром оказались новогодние комедии. Из первой десятки сериалов сразу шесть представляют линейку Wink Originals, а первое место по просмотрам уже два месяца сохраняет за собой драма Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+).

Железнодорожники призывают к соблюдению правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре
Железнодорожники призывают к соблюдению правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре

Брянские железнодорожники призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре в преддверии новогодних и рождественских праздников.

Энергетики «Брянскэнерго» готовятся к ухудшению погоды
Энергетики «Брянскэнерго» готовятся к ухудшению погоды

По прогнозам Гидрометцентра, 18 января 2024 года на территории Брянской области ожидается ухудшение погодных условий, перепад температуры, усиление ветра до 17 м/с , обильные осадки в виде мокрого снега.   Филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» готовится к прохождению неблагоприятных метеорологических условий.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.