Более четырёх тысяч километров проезжей части очистили брянские дорожники

Более четырёх тысяч километров проезжей части очистили за сутки дорожники Брянской области. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

За минувшие сутки специалисты очистили от снега 4750 км проезжей части и 2728 км обочин дорог регионального и межмуниципального значения. На магистрали также высыпали 5131 тонн песко-соляной смеси. Этого хватило для обработки 4257 километров автодорог.

Уборкой занимались 236 единиц снегоочистительной и пескораспределительной техники.