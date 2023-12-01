Более четырёх тысяч километров проезжей части очистили брянские дорожники
Более четырёх тысяч километров проезжей части очистили за сутки дорожники Брянской области. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
За минувшие сутки специалисты очистили от снега 4750 км проезжей части и 2728 км обочин дорог регионального и межмуниципального значения. На магистрали также высыпали 5131 тонн песко-соляной смеси. Этого хватило для обработки 4257 километров автодорог.
Уборкой занимались 236 единиц снегоочистительной и пескораспределительной техники.
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