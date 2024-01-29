Более трёх километров проспекта Московский отремонтируют в Брянске в этом году. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.

В этом году в областном центре капитально отремонтируют 3,5 километра автодорогу по проспекту Московскому в Фокинском районе. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновит участок от Карачевского шоссе до путепровода через железнодорожные пути станции Брянск – 2.

Специалисты сделают на проезжей части двухслойное асфальтобетонное покрытие. Вдоль дороги поставят новые фонари.

Капремонт пройдёт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Работы начнутся в апреле.