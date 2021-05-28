Брянцы расчистили въезд во двор на Советской от бетонных блоков

Объезжать перекрытую улицу Объездную по правилам водители не хотят.

Ночью 28 мая в Брянске водители устроили «акцию неповиновения» мэрии и ГИБДД. Они расчистили въезд во двор дома № 103 по улице Советской от бетонных блоков.

Напомним, несколько дней назад блоки установили по предложению ГИБДД, чтобы пресечь сквозной проезд по дворам жилых домов во время расширения улицы Объездной. Сначала водители принялись объезжать их по газону, а минувшей ночью пошли на крайние меры.

Будут ли усилены заградительные конструкции, пока неизвестно. Комментариев от городской администрации еще не поступало.

Напомним, улица объездная будет перекрыта до 21 июня. Автомобилистов просят использовать альтернативные пути объезда по переулку Пилотов, улицам Костычева, Горбатова и Советской.