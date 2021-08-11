Брянск – Льговская дистанция пути 16 августа закроет переезд

С 10:00 до 14:00 на железнодорожном переезде 18 км пк 5 перегона Свень – Полужье частично ограничат движение автотранспорта, свободна для движения будет только одна полоса.

Автомобилистам напомнят о последствиях нарушения ПДД на переездах В августе на полигоне Московской железной дороги пройдет акция «Внимание, переезд!». В рамках мероприятия автомобилистам напомнят правила пересечения путей и расскажут о последствиях нарушения ПДД на переездах. Столичные железнодорожники обеспокоены ростом количества дорожно-транспортных происшествий на переездах с начала года. Так, в январе – июле 2021 года по вине автомобилистов произошло 18 столкновений машин с поездами.

Погрузка черных металлов на железной дороге в Смоленской области увеличилась в 2 раза в январе-июле В январе-июле 2021 года погрузка черных металлов на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила 90 тыс. тонн, что в 2 раза выше аналогичного уровня прошлого года. Смоленский регион показывает устойчивую динамику роста объёмов погрузки черных металлов. Только в июле погрузка черных металлов в Смоленской области увеличилась на 17,8% и составила 11,9 тыс. тонн. Положительная

Пожар оставил семью без дома в Рославльском районе Около полуночи 7 августа в деревне Козлово Рославльского района произошел пожар в жилом доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В двенадцатом часу ночи житель деревни Козлово Рославльского района заметил, что в соседнем доме горит веранда. Он сообщил об этом по номеру 101, а сам побежал к соседскому дому сообщить о произошедшей беде.

В Починке в субботний вечер загорелось авто В субботу, 7 августа, в город Починок вечером горела отечественная легковушка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Владелец автомобиля “ВАЗ-2106” пригнал свою легвуошку для ремонта знакомому автослесарю в город Починок. Мастер посмотрел авто и попросил оставить его возле своего частного дома для дальнейшего ремонта. Около девяти часов вечера проходящие мимо жители увидели, что

На улице Шевченко в Смоленске ограничат движение транспорта Движение транспортных средств ограничат по улице Шевченко в Смоленске. Об ограниениях сообщили в пресс-службе городской администрации. Временные трудности связаны с ремонтом контактной сети троллейбусов в этой части Смоленска. Движение транспорта будет ограничено с 21:00 8 августа до 5:00 9 августа по улице Шевченко (от дома №76 до дома №84/2) и с 21:00 12 августа до