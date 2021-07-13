Брянск – Льговская дистанция пути закроет переезд на два дня

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Брянской области, 15 и 16 июля с 7:00 до 18:00 на железнодорожном переезде 400 км пк 3 станции Синезёрки будет затруднено передвижение.

Там проведут работы по асфальтировке дорожного покрытия.

Движение автомобильного транспорта будет возможно только по одной полосе.

Водителям рекомендуется выбирать другой маршрут, с уклонением от переезда.