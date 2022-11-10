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Брянская прокуратура пожаловалась в суд на разбитую дорогу

2022, 10 ноября 11:33 На дорогах
Брянская прокуратура пожаловалась в суд на разбитую дорогу
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Прокуратурой Дятьково подала в суд на собственника разбитой дороги на улице Смоленской. 

Сотрудники надзорного ведомства проверили информацию, размещенную в социальной сети. Подписчик пожаловался на состояние дороги она улице Смоленской в городе Дятьково. Информация подтвердилась. Из-за уклона местности грунтовая дорога покрыта ямами и разломами, а в непогоду – лужами и грязью.  

Прокуратура внесла главе администрации Дятьковского района представление с требованием привести проезжую часть в нормальное состояние. Но и спустя три месяца чиновники не отреагировали на жалобу. 

Прокурор города обратился в суд с иском. Документ находится на рассмотрении.

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