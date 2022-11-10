Брянская прокуратура пожаловалась в суд на разбитую дорогу

Прокуратурой Дятьково подала в суд на собственника разбитой дороги на улице Смоленской.

Сотрудники надзорного ведомства проверили информацию, размещенную в социальной сети. Подписчик пожаловался на состояние дороги она улице Смоленской в городе Дятьково. Информация подтвердилась. Из-за уклона местности грунтовая дорога покрыта ямами и разломами, а в непогоду – лужами и грязью.

Прокуратура внесла главе администрации Дятьковского района представление с требованием привести проезжую часть в нормальное состояние. Но и спустя три месяца чиновники не отреагировали на жалобу.

Прокурор города обратился в суд с иском. Документ находится на рассмотрении.