Брянские инспекторы ДПС помогли замерзающим на трассе путешественникам

Сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Брянской области Александр Грюканов и Евгений Лазутин глубокой ночью патрулировали федеральную трассу М3 «Украина». Они заметили стоящий на обочине автомобиль с включенной аварийной сигнализацией.
Водитель и пассажирка рассказали полицейским, что едут из Москвы в Курск. Но в автомобиле оборвался ремень ГРМ и продолжить путь они не могут. Молодые люди сильно замерзли. Стражи порядка пригласили их в патрульный автомобиль, чтобы согреться.
Затем сломанную машину на тросе правоохранители дотащили до ближайшей автозаправочной станции и магазина автозапчастей.
В конце смены инспекторы еще раз заехали к ребятам. Те уже отремонтировали машину и смогли продолжить поездку. Молодые люди поблагодарили стражей порядка в соцсетях.
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