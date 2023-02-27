Брянские полицейские задержали 17 водителей с признаками опьянения

За праздничные дни инспекторы в Брянске задержали 17 водителей с признаками опьянения. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Все выходные в городе Брянске инспекторы Госавтоинспекции проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». От управления стражи порядка отстранили 17 водителей с признаками опьянения. 14 из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Также один автомобилист был задержан за аналогичное правонарушение повторно. Ему грозит уголовная ответственность.

Всего на прошлой неделе инспекторы в Брянской области задержали 40 пьяных водителей, а 44 автомобилиста отказались от освидетельствования.