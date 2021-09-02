Брянским водителям рассказали о новом дорожном знаке

Изменения вступили в силу 1 сентября.

1 сентября из Правил дорожного движения исключили знак дополнительной информации – табличку 8.23 «Фотовидеофиксация», введенную в 2013 году. Вместо нее на дорогах появится новый дорожный знак 6.22 «Фотовидеофиксация».

Как сообщает региональная ГИБДД, дорожный знак «Фотовидеофиксация» предназначен для информирования водителей о том, что на участке дороги может осуществляться фиксация административных правонарушений стационарными или передвижными специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме и имеющими функции фото- и киносъемки, а также видеозаписи.

Знак «Фотовидеофиксация» устанавливается вне населенного пункта на расстоянии 150-300 метров до зоны контроля, а в населенном пункте – со знаками 5.23.1, 5.23.2 и 5.25 «Начало населенного пункта».

При необходимости дорожный знак «Фотовидеофиксация» применяется с табличками 8.1.1 «Расстояние до объекта», 8.13 «Направление главной дороги» и 8.14 «Полоса движения».