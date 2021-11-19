Брянских водителей просят ограничить поездки из-за ухудшения погоды

19 ноября в регионе ожидается мокрый снег с дождем и гололедица.

Брянская Госавтоинспекция призвала водителей быть внимательнее на дороге в связи со сложными погодными условиями и по возможности ограничить поездки на личном транспорте.

19 ноября в Брянской области будет облачно с прояснениями. Днем возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 7-12 метров в секунду. Днем температура воздуха составит от -1 ºC до +4 ºC.

Водителей просят избегать резких перестроений, поворотов руля и торможений, соблюдать скоростной режим и дистанцию, проверить работу световых приборов, систем стабилизации движения и ABS.

Также водителям рекомендуют ограничить поездки на личном транспорте до улучшения погодных условий.