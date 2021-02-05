Четыре иномарки столкнулись на улице Бежицкой в Брянске

4 февраля около 15.01 на улице Бежицкой в Брянске произошла авария, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

61-летняя женщина-водитель автомобиля KIA Sportage, двигаясь со стороны улицы Горбатова в сторону улицы Степной, не соблюдая дистанцию, наехала на стоящий впереди в попутном направлении по ходу движения автомобиль Renault Duster под управлением 54-летней женщины водителя. При этом, горел красный сигнал светофора.

После чего автомобиль Renault отбросило на стоящий впереди автомобиль KIA Rio, а KIA Rio, в свою очередь, наехала на стоящий впереди автомобиль Volkswagen Polo.

В результате ДТП 54-летняя женщина-водитель автомобиля Renault DUSTER с диагнозом ушиб грудной клетки и ушиб грудного отдела позвоночника.