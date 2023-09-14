Деревянный мост строят в городе Почеп

Деревянный мост через реку Судость строят в городе Почеп. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.

В городе Почеп стартовал капитальный ремонт моста через реку Судость. Он расположен на автодороге по улице Ленина. Но прежде чем приступить к основным работам, подрядчик ООО «Мостремстрой» возводит временную переправу.

Деревянный мост специалисты должны сделать до конца года. Второй этап капремонта запланирован с 1 января по 31 октября 2024 года.