Дороги в Фокинском районе Брянска опасны для пешеходов
Решение суда об обустройстве тротуаров мэрия игнорирует.
Сотрудники ГИБДД Брянска выявили массовые недостатки в содержании улично-дорожной сети Фокинского района.
Ранее суд удовлетворил иск районной прокуратуры к городскому комитету по ЖКХ о строительстве тротуаров. Однако, сообщает ГИБДД, по сей день решение остается неисполненным.
Это обстоятельство в Госавтоинспекции назвали одной из причин ДТП на улице Транспортной, в результате которого пострадала 46-летняя женщина-пешеход.
Помимо тротуаров, на Транспортной отсутствуют линии горизонтальной дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки и обозначающие край проезжей части. В отношении комитета по ЖКХ составили очередной протокол.
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