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Дороги в Фокинском районе Брянска опасны для пешеходов

2021, 21 октября 15:00 На дорогах
Дороги в Фокинском районе Брянска опасны для пешеходов
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Решение суда об обустройстве тротуаров мэрия игнорирует.

Сотрудники ГИБДД Брянска выявили массовые недостатки в содержании улично-дорожной сети Фокинского района.

Ранее суд удовлетворил иск районной прокуратуры к городскому комитету по ЖКХ о строительстве тротуаров. Однако, сообщает ГИБДД, по сей день решение остается неисполненным.

Это обстоятельство в Госавтоинспекции назвали одной из причин ДТП на улице Транспортной, в результате которого пострадала 46-летняя женщина-пешеход.

Помимо тротуаров, на Транспортной отсутствуют линии горизонтальной дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки и обозначающие край проезжей части. В отношении комитета по ЖКХ составили очередной протокол.

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