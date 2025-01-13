Дорогу около школы в Брянском районе отремонтировали по нацпроекту

Дорогу около школы в Брянском районе отремонтировали в прошлом году по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В минувшем году в Брянском районе провели реконструкцию трассы Сельцо-Бетово. Подрядчик привёл в порядок 3,1 километра дороги. Там расположена Смольянская школа и проходит школьный автобусный маршрут.

Специалисты расширили проезжую часть, уложили слой щебня и новое асфальтобетонное покрытие. Также рабочие построили тротуары и установили фонари со светодиодными светильниками. Подрядчик обновил остановки, установил барьерное и пешеходное ограждение.

Ремонт сделали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».