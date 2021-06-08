Дорожники заасфальтировали лужу после ливня в Брянске

Борьбу с ямами запечатлели на фото.

В Брянске сфотографировали дорожников, высыпающих асфальтную крошку в лужу, образовавшуюся после сильного ливня. Дорожный ремонт велся на проспекте Станке Димитрова, у областной больницы, в Советском районе. Фото 7 июня опубликовали в соцсетях.

«Говорят, брянские водители в последнее время видят один негатив, глядя на такие фото и качество дорожного покрытия. Трудно найти позитив», – отмечает его автор.

В комментариях водители жалуются на неудовлетворительное состояние дорог в Брянске и бессмысленность подобного ремонта.