Два человека пострадали в аварии в Карачевском районе

Водитель и пассажирка получили травмы в ДТП на брянской трассе в Карачевском районе. О происшествии рассказали в региональном ГИБДД.

Авария произошла на 83 км автодороги Р-120 «Орел-Брянск-Смоленск-граница с республикой Белоруссия» в Карачевском районе. 61-летний водитель за рулём BMW 523 при повороте налево не предоставил преимущество Ford Focus. Иномарки столкнулись.

23-летний водитель Ford сломал руку. Его 30-летняя пассажирка получила ушибы. Пострадавших отпустили домой с назначением лечения.

Полицейские выясняют обстоятельства аварии.