Ещё два пункта весогабаритного контроля появятся на трассах Брянщины в текущем году. Об этом рассказали в региональном управлении автодорог.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Брянской области в этом году появится ещё два два пункта весогабаритного контроля. Их обустроят на трассе «Северо-Западный обход города Брянска» в Брянском районе и дороге «Украина»-Суземка в Севском районе.

Комплекс автоматически взвешивает и определяет габариты транспорта, проверяет наличие спецразрешения на перевозку грузов, измеряет скорость движения и идентифицирует регистрационные знаки.

В прошлом году пункт весогабаритного контроля специалисты запустили на дороге «Брянск-Дятьково-граница Калужской области» в Дятьковском районе.